Goleiro Victor Lube está próximo de ser anunciado no Remo para a sequência da Série C

O goleiro Victor Lube, que defendeu o Águia de Marabá na Série D desta temporada, está próximo de voltar ao Remo. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o arqueiro, que defendeu o Leão Azul na temporada passada, deve integrar a equipe em breve, para ser a terceira opção para a posição. A rescisão de contrato com a equipe marabaense, inclusive, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O anúncio do retorno de Victor Lube deve sair nas próximas horas. A tendência, segundo a fonte, é que o jogador já viaje com o elenco até São Paulo, para ficar no banco contra a Ferroviária-SP, já que o titular Marcelo Rangel está suspenso e Léo Lang será o titular.

A contratação de Victor Lube foi feita às pressas pela diretoria azulina. Com a suspensão de Macelo Rangel, o Remo se viu sem terceira opção para o gol no elenco. Quem ocupava esta posição eram jogadores da categoria de base, avaliados como inexperientes pela comissão técnica.

Victor Lube foi contratado pelo Águia no início da temporada, mas sequer chegou a estrear com a camisa do Azulão. O jogador foi reserva do goleiro Axel Lopes, ídolo marabaense, em todas as partidas disputadas pela equipe esse ano.

No tempo em que esteve no Remo, entre os anos de 2022 e 2023, a participação de Victor Lube também foi pequena. Após boas atuações pela Tuna Luso, o jogador foi contratado pelo Leão também para ser a terceira opção no gol. Em duas temporadas, o arqueiro disputou apenas uma partida com a camisa do Time de Periçá.

Possivelmente com Victor Lube no banco, o Remo encara a Ferroviária-SP nesta segunda-feira (15), às 20h, no estádio Campos Maia, em Mirassol, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.