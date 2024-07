Cametá e Águia de Marabá empatam e equipes ficam em condições delicadas na Série D

Cametá e Águia de Marabá empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (9), no Parque do Bacurau, pela 12ª rodada da Série D do Brasileirão. Todos os gols da partida foram marcados ainda na primeira etapa. Leandro Cearense abriu o placar para o Mapará Elétrico, mas logo depois Kaique empatou para o Azulão. O resultado deixou as duas equipes em condições delicadas na tabela.

Agora, Cametá e Águia de Marabá estão nas duas últimas posições do Grupo B. O Mapará está em posição mais "confortável", em 7º lugar, com 13 pontos ganhos. Já o Azulão amarga a lanterna da chave, com apenas 10 pontos conquistados, e com chances quase nulas de classificação.

Isso ocorre pela distância entre o Águia e o Tocantinópolis-TO, primeiro time dentro do G-4, que garante vaga à próxima fase da Série C. As duas equipes estão separadas por 6 pontos, sendo que há apenas duas rodadas para o final da fase de grupos. Portanto, o Azulão teria de vencer os duelos que restam e ainda torcer por uma complexa combinação de resultados.

Já o Cametá, com 13 pontos, tem a vida um pouco menos complicada. Com um confronto direto na próxima rodada contra o Tocantinópolis, o Mapará Elétrico pode sonhar com a classificação em caso de vitória.

A partida entre Cametá e Tocantinópolis ocorre no domingo (14), às 16h, novamente no Parque do Bacurau. No mesmo dia, o Águia viaja até o Piauí, onde enfrenta o Fluminense-PI, às 17h, no Albertão. Ambas as partidas são válidas pela 13ª e penúltima rodada.