Remo leva 17 mil ao Mangueirão, supera o Paysandu, e obtém maior público do Pará no Brasileirão 2024

O Remo conseguiu levar 17.092 torcedores ao estádio Mangueirão na última segunda-feira (22) para assistir à vitória da equipe sobre o CSA-AL, pela Série C. Os números, confirmados pela reportagem no boletim financeiro da partida, representam uma quebra de recorde no futebol paraense. Este é o maior público total registrado em 2024 durante um jogo de Campeonato Brasileiro no Pará.

Antes da marca obtida pelo Remo, o time que, neste ano, tinha levado mais pessoas ao estádio numa partida de Brasileirão foi Paysandu. No dia 30 de junho, 15.407 pessoas estiveram na Curuzu para assistir o empate por 1 a 1 do Papão com o Operário-PR, pela 13ª rodada da Série B.

O Paysandu ainda lidera a briga com o Remo pela maior média de pagantes por jogo. Segundo levantamento feito pela reportagem, usando como base os dados do site Sr. Goool, o Papão leva de 9.367pagantes/jogo na Série B, enquanto o Remo possui 5.851 pagantes/jogo.

Fator Mangueirão

Tanto Remo quanto Paysandu tem optado por mandar as partidas no Campeonato Brasileiro nos estádios particulares, Baenão e Curuzu, respectivamente. No entanto, esses espaços comportam menos torcedores e, para que o recorde alcançado no duelo contra o CSA-AL seja batido, ambas as equipes deverão utilizar o Mangueirão.

Atualmente, Baenão e Curuzu não suportam mais do que 16 mil torcedores. Por outro lado, o Olímpico do Pará pode receber até 50 mil pessoas nas arquibancadas.

Ano passado, inclusive, o Paysandu quase atingiu essa marca, ao levar 49.807 bicolores ao estádio para assistir à partida contra o Amazonas-AM, pela Série C do ano passado. O número, inclusive, marca o recorde de público no estádio desde a reforma.