Filha do técnico do Remo previu que o pai viria para Belém

Em conversa no canal do YouTube Fala Abner, o técnico do Remo, Felipe Conceição, revelou que sua filha de cinco anos previu que ele viria para Belém. A premonição aconteceu quando as filhas do treinador brincavam com um quebra-cabeça do mapa do Brasil. Depois de montado, a pequena apontou para a capital paraense e disse: “Papai, a gente vai pra Belém”, dois dias depois, o Remo entrou em contato com ele.

Leia mais:

“As minhas filhas estavam brincando no quarto, a gente tinha comprado um mapa do país de quebra-cabeça. Aí demos para as duas menores brincarem no quarto e ficamos na sala conversando, já tinha saído do Cruzeiro. Aí a minha filha de cinco anos apontou para o mapa e falou assim: ‘Papai, a gente vai pra Belém’. E um ou dois dias depois [houve] o contato do Remo”, revelou o treinador.

Felipe Conceição ainda comentou que as filhas e a esposa se envolvem e que já estão todas torcendo para o Remo. Ainda no assunto, em tom de brincadeira, o técnico disse que pediria conselhos para a filha. “Ela chegando aqui quarta-feira, eu vou falar: ‘Filha, conta o resto’. ‘Quem que eu escalo, agora?’”, brincou o técnico azulino

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)