Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A

Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição

Luiz Guillherme Ramos
fonte

A torcida azulina anda sem paciência com o futebol apresentado pelos remistas nesta Série B. (Wagner Santana / O Liberal)

O empate em casa com o Botafogo-SP deixou a torcida na bronca. Não bastasse o desperdício de gols em jogos recentes longe de casa, agora o time treinado pelo português António Oliveira resolveu "empacar" nas partidas em Belém. Já são dois jogos apresentando um futebol medonho, num contraste gritante com as arquibancadas cheias.

À medida que o campeonato avança, a displicência tática vai deixando uma conta que dificilmente será paga com o acesso. A sonhada passagem à Série A parece um fardo para certos jogadores que, com salários em dia, não sabem pensar o jogo, tomam decisões equivocadas, muito distantes do que se espera de um atleta de Série B.

O resultado disso é o distanciamento da meta de pontos necessária para que o time suba de divisão. Num comparativo rápido das edições de 2023 e 2024, os times que subiram em quarto lugar, Atlético-GO e Ceará, conseguiram 64 pontos. Para atingir a marca, o Remo precisa de mais 30 pontos em 16 jogos.

Destes, sete serão disputados em Belém, onde o aproveitamento tem sido razoavelmente bom, na casa dos 61,1%. Entretanto, quando o recorte isola apenas o período sob o comando de António Oliveira, os números despencam para 33,33%. Contabilizando os jogos em casa e fora, o aproveitamento dele chega a 46,67%, um pouco melhor, mas insuficiente perto dos 56,14% alcançados por Atlético-GO e Ceará em 2023 e 2024.

Ou seja, do jeito que está, o Remo não cumpre, nem de longe, o necessário para subir de divisão, mesmo estando com os salários em dia e com a presença maciça do torcedor. No próximo sábado, o time enfrenta o líder Coritiba fora de casa, com a missão de conseguir mais três pontos.

Hoje o Remo é o quinto colocado, com 34 pontos, a dois de distância do primeiro time do G4, o Novorizontino, que também joga fora de casa, nesta sexta, contra o Criciúma, pela 23ª rodada. 

