Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição Luiz Guillherme Ramos 18.08.25 16h27 A torcida azulina anda sem paciência com o futebol apresentado pelos remistas nesta Série B. (Wagner Santana / O Liberal) O empate em casa com o Botafogo-SP deixou a torcida na bronca. Não bastasse o desperdício de gols em jogos recentes longe de casa, agora o time treinado pelo português António Oliveira resolveu "empacar" nas partidas em Belém. Já são dois jogos apresentando um futebol medonho, num contraste gritante com as arquibancadas cheias. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo À medida que o campeonato avança, a displicência tática vai deixando uma conta que dificilmente será paga com o acesso. A sonhada passagem à Série A parece um fardo para certos jogadores que, com salários em dia, não sabem pensar o jogo, tomam decisões equivocadas, muito distantes do que se espera de um atleta de Série B. O resultado disso é o distanciamento da meta de pontos necessária para que o time suba de divisão. Num comparativo rápido das edições de 2023 e 2024, os times que subiram em quarto lugar, Atlético-GO e Ceará, conseguiram 64 pontos. Para atingir a marca, o Remo precisa de mais 30 pontos em 16 jogos. VEJA MAIS Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada Após jogo contra o Botafogo-SP, Remo é o time com mais empates na Série B Leão Azul chegou ao 10º empate no campeonato e liga alerta para não deixar a briga pelo acesso escapar Destes, sete serão disputados em Belém, onde o aproveitamento tem sido razoavelmente bom, na casa dos 61,1%. Entretanto, quando o recorte isola apenas o período sob o comando de António Oliveira, os números despencam para 33,33%. Contabilizando os jogos em casa e fora, o aproveitamento dele chega a 46,67%, um pouco melhor, mas insuficiente perto dos 56,14% alcançados por Atlético-GO e Ceará em 2023 e 2024. Ou seja, do jeito que está, o Remo não cumpre, nem de longe, o necessário para subir de divisão, mesmo estando com os salários em dia e com a presença maciça do torcedor. No próximo sábado, o time enfrenta o líder Coritiba fora de casa, com a missão de conseguir mais três pontos. Hoje o Remo é o quinto colocado, com 34 pontos, a dois de distância do primeiro time do G4, o Novorizontino, que também joga fora de casa, nesta sexta, contra o Criciúma, pela 23ª rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 acesso à série a futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Excesso de empates e futebol pobre derrubam chances de acesso do Remo à Série A Para alcançar o grande objetivo da temporada, o Remo precisa de uma reação urgente, ainda não vista na competição 18.08.25 16h27 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00