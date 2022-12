Ex-Remo faz 'gol que Pelé não fez' em campeonato no Oriente Médio; assista

O campeonato da Jordânia de futebol presenciou um gol antológico nesta sexta-feira (23). O atacante Vanílson, ex-Remo, que hoje atua no Jerash FC, marcou o "gol que Pelé não fez" na vitória sobre o Al Taqdom, em partida válida pela Segunda Divisão nacional. O lance viralizou nas redes sociais.

Vanílson jogou poucos meses no Remo em 2022, na fracassada campanha azulina na Série C do Brasileirão. Pelo time do Baenão, o atacante marcou três gols em 18 partidas disputadas.

A passagem pelo Jerash é a segunda de Vanilson pelo "mundo árabe". No primeiro semestre deste ano, o jogador defendeu o Arar, da Arábia Saudita. No clube, o atacante acumulou números bastantes positivos: foram 16 jogos e 15 gols marcados.