Ex-presidente do Paysandu 'tira onda' com o Remo no Twitter após derrota para o CRB

O Remo foi derrotado pelo CRB-AL dentro do Baenão, pela 20ª rodada da Série B 2021. A partida marcou a estreia do árbitro de vídeo, pedido encabeçado pelo presidente do Remo junto à associação de clubes, que levou à CBF e que foi acatada pela instituição, porém, o VAR foi decisivo no jogo entre Leão x Galo, pois foram marcados dois pênaltis ao CRB e anulando um gol do Remo. A situação gerou provocação por parte o ex-presidente do Paysandu Alberto Maia.

Bem ativo na rede social, Alberto Maia fez questão de “cutucar” o Remo. Em sua conta no Twitter, o advogado brincou com e achou graça da situação vivida pelos azulinos.

“Grande VAR! kkkkkkk”, escreveu.

Vários torcedores gostaram da zoação e responderam o ex-presidente do Papão e ainda compartilharam a publicação.

Na bronca

Os jogadores e comissão técnica do Remo reclamaram bastante da marcação do segundo pênalti para o CRB. Eles alegam que antes da penalidade, o zagueiro Rafael Jansen teria sofrido uma falta, mas que não foi levado em consideração pelo árbitro Thiago Luís Scarascati.