CRB 'provoca' paraenses com o açaí, após vitória sobre o Remo no Baenão

O CRB derrotou o Remo por 2 a 1, na noite do último sábado (21), no Baenão. Para comemorar, o clube aproveitou para provocar de forma saudável os paraenses no Twitter, com a imagem de um copo de uma tigela com açaí. Desde o ano passado, essa é a terceira vitória do Galo sobre um clube do Estado, em Belém.

No ano passado, o Galo venceu o Independente por 3 a 2, no Baenão, na Copa do Brasil. Neste ano, o CRB derrotou o Paysandu por 2 a 1, na Curuzu, pelo mesmo torneio. Agora, pela Série B, a equipe venceu o Leão no campo do time azulino. E também eliminou o Papão na Copa do Brasil 2020, na Curuzu.