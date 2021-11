Ex-Paysandu, técnico revela procura do Remo, mas afirma: 'Não tenho interesse nesta temporada'

O Remo continua à procura de um técnico para ir em busca da permanência na Série B do Brasileiro. A equipe de O Liberal conversou com o treinador Marcelo Chamusca, ex-Paysandu, que admitiu que o Leão Azul entrou em contato com o seu representante. Mas o comandante afirmou não ter interesse em assumir qualquer equipe nesta temporada:

"O Remo procurou meu representante Marcelo Santana. Só que, na verdade, não foi feita nenhuma proposta. Não chegamos a conversar parte financeira nem nada disso, porque não existe da minha parte a intenção de trabalhar ainda nesta temporada", disse Chamusca. "Outros clubes da Série B também me procuraram, mas não tenho interesse nesta temporada. Estou focando nas propostas para trabalhar de fato em janeiro".

Questionado se aceitaria o cargo para 2022, Chamusca não descartou a possibilidade. No entanto, dependeria do projeto apresentado pela diretoria: "Eu estou no mercado. A partir do momento que estou no mercado e sem clube, qualquer um que me procure, vamos analisar o projeto. Ver se é interessante. O Remo hoje está na Série B, se modernizando e estruturando. Aceitar ou não, vai depender do que o Remo vai propor, como qualquer outro clube", concluiu.

Marcelo Chamusca, de 55 anos, possui experiência na Série B. O treinador já comandou várias equipes nesta competição. O seu último clube foi o Náutico, nesta mesma edição da Segundona. No entanto, Chamusca deixou o clube, em comum acordo, após somar apenas uma vitória em seis partidas.