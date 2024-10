Ex-jogador do Remo, ‘Rei Artur’ é acusado de não pagar pensão alimentícia e nega: ‘Já foi pago’

O ídolo do Remo e ex-jogador “Rei Artur”, como é mais conhecido Artur de Oliveira, foi acusado de dever pensão alimentícia para a filha de 12 anos que tem com Jonnyka Figueiredo do Nascimento, que teria entrado na justiça para pedir a prisão preventiva de Rei Artur pelo não pagamento do valor.

A informação é do portal AC 24 horas, do Acre, onde Artur atua como secretário de Esportes da Prefeitura de Rio Branco, capital do estado. De acordo com o veículo, o pedido de prisão foi feito pela advogada Lorena Torres à 2ª Vara da Infância e Adolescência de Rio Branco, pois Artur teria deixado de pagar complementação de valores de pensão alimentícia à filha menor como determinado pela justiça.

Em nota, divulgada em uma rede social nesta sexta-feira (18/10), Artur negou que deve pensão e afirmou que valores extras já foram pagos, ele ainda disse que as informações são tentativas de caluniá-lo.

“Contudo, o pano de fundo desta tentativa de denegrir a minha imagem, é a revolta por parte da genitora pelo fato de em outro processo em segredo de justiça, haver ficado escancarado que, na guarda da genitora, a menor sofreu situação delicada. [...] Não devo pensão alimentícia a minha filha. Reafirmo também, que amo incondicionalmente a minha filha e venho suportando em silêncio diversas investidas caluniosas por respeito a sua imagem e segurança”, escreveu na nota.

Passagem no Remo

Artur Oliveira passou pelo Clube do Remo entre 1991 e 1992, e depois retornou ao time em 2004, onde encerrou sua carreira como ídolo no Leão. Ele ficou conhecido como “Rei Artur” quando ainda jogava no Independência-AC, time que venceu o Paysandu por 3 a 0, com dois gols de Artur. Pelo feito, quando chegou em Belém para jogar pelo Remo, maior rival do time bicolor, a torcida azulina entoou o apelido, que se concretizou.