'Esse Remo vai pipocar em casa', dispara radialista paranaense antes de decisão na Série B

Antes da decisão do Remo na luta contra o rebaixamento na Série B, o radialista paranaense Vanderlei Rodrigues soltou o verbo e afirmou que o Leão vai tropeçar dentro de casa. No domingo (28), às 16h, no Baenão, o time azulino recebe o já rebaixado Confiança.

"Acho que o Remo vai tropeçar em casa. Remo vai empatar. O Londrina com 41, ganhando vai a 44. O Vitória, se vencer, chega a 43. Dessa forma, caem Remo e Vitória ano que vem pra Série C. O Londrina faz o resultado, o Remo não ganha e o Vitória ganha. Essa é a minha aposta para o final de semana. Esse Remo vai pipocar em casa. Está claro. A gente imagina que vão dar uma grana pro Confiança. Nessa altura, vale tudo pra se manter na Série B", disparou Vanderlei.

Para o Remo permanecer na Segundona, basta uma vitória. Caso não vença, necessitará de tropeços do Londrina-PR e do Vitória-BA, adversários do Leão contra o Z4. Dos três, dois serão rebaixados à Série C do Brasileirão.

