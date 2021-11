Técnico do Remo diz que boa atuação contra o Manaus é importante para dar confiança ao time

O Remo vai enfrentar o Manaus-AM pelas quartas de final da Copa Verde, nesta quarta-feira (24), no Baenão, às 20h30. O jogo é o último antes da partida decisiva para a permanência da equipe azulina na Série B, contra o Confiança-SE. O técnico do Leão, Eduardo Baptista, disse que é importante ter uma boa atuação diante do Gavião do Norte para dar mais confiança para o grupo.

“Nós não vamos jogar o jogo de domingo antes do de quarta-feira. Então, é importante que tenhamos concentração para esse jogo (contra o Manaus). Fizemos uma boa partida contra o Goiás, uma melhor com o Vasco e a tendência é que seja melhor diante do Manaus, para que com a classificação, a gente chegue muito forte no domingo”, afirmou o treinador.

Com a vitória do CRB-AL sobre o Vitória-BA, a equipe azulina vai depender apenas de si para permanecer na Série B. De acordo com Baptista, mesmo com a importância deste jogo para o Leão, o treinador quer focar nos próprios adversários.

“E qualquer que fosse o resultado de ontem, a gente teria que ganhar no próximo domingo. Então, eu busquei tirar o foco dos jogos dos nossos concorrentes, porque não temos o controle sobre eles, só podemos interferir no nosso rendimento. Então, os resultados ajudaram, mas a gente tem que ganhar no domingo”, ressaltou o técnico.

A partida entre Remo Manaus é válida pelas quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com

Veja os trechos da entrevista de Eduardo Baptista:

Escalação

“Para o time de amanhã, eu acredito muito em repetição. Nós fizemos um bom jogo contra o Goiás e contra o Vasco, e quando você repete a equipe, com o pouco tempo de treinamento, você começa dar um ritmo. A minha ideia é tentarmos repetir o máximo que conseguimos, fazendo algumas pontuações, um jogador ou outro que sentiu um pouco mais, que demorou na recuperação, a gente tira, mas a princípio é que a gente possa manter”.