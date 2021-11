VÍDEO: Torcedor do Remo que viralizou apoiando o CRB fala da sensação após o jogo: 'Alívio'

O momento do Remo na Série B requer muita atenção, o Leão depende apenas de suas próprias forças para conseguir a manutenção na Segundona de 2022, mas para chegar até esse resultado, o torcedor do Remo teve que passar por um “teste de cardíaco” e torcer pelo CRB-AL diante do Vitória-BA. A partida entre alvirrubros e rubro-negros ocorreu ontem, em Maceió (AL) e teve como “o cara do jogo” um torcedor do Remo.

Assista:

O torcedor do Remo Gabriel Moura de Souza, de 33 anos, de férias em Maceió, resolveu dar uma forcinha ao CRB na partida que “clareou” as coisas para o Leão Azul. Ele decidiu ir ao estádio com a camisa do Remo, acompanhado do sogro, para “secar” o Vitória-BA. O vídeo de Gabriel no meio da torcida do CRB com a camisa azulina viralizou e ele contou um pouco de como foi essa noite.

“No jogo entre CRB x Vitória, estava com um pouco de receio de ir ao estádio com a camisa do Remo, pois a uniformizada do CRB é aliada com a do nosso rival, porém ocorreu tudo bem tudo certo, fomos acolhidos muito bem eu e meu sogro, fizemos amizade com os torcedores do CRB e graças a Deus deu tudo certo. A sensação após o jogo foi de alívio e esperança”, disse.

Gabriel brinca com o vídeo, mas afirma que o torcedor do Remo não precisava passar por esse tipo de situação, já que a campanha do clube não na metade do campeonato não era para chegar à última rodada brigando por rebaixamento. Das últimas 11 partidas o Leão só venceu um jogo e terá diante do Confiança a última chance de selar a permanência na Segundona.

“O torcedor do Remo não merecia passar por isso. Estávamos bem na tabela, mas graças a Deus domingo (28), dará tudo certo [contra o Confiança] e em 2022 fazer um planejamento melhor para a Série B e alcançarmos voos maiores”, comentou.

O Remo agora precisa vencer o já rebaixado confiança na última rodada, no Baenão, para ficar na Série B e Gabriel aposta em um placar elástico, sem sustos, diante do Dragão.

“Domingo não existe outro lugar para ir. É Baenão, 16h, todos nós, nação azul, com uma só força torcendo para o nosso clube amado, com 3 a 0 Leão”, finalizou.

Remo x Confiança jogam no domingo (28), ás 16h, no baenão, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá cobertura especial com vídeos, fotos, pré, pós-jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com.