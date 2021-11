VÍDEO: Perfil de torcedores do Remo faz montagem do gol do CRB e com torcida azulina comemorando

A vitória do CRB-AL por 3 a 1 contra o Vitória-BA, fez o Remo depender somente dele para se livrar do rebaixamento na Série B. Nas redes sociais vários torcedores do Remo compartilharam memes e vídeos, um deles, que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens, é uma montagem do terceiro gol do CRB e com a torcida do Remo comemorando.

Para ficar na Série B de 2022, basta o Remo vencer o Confiança-SE, no domingo (28), ás 16h, no Baenão, pela última rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.