VÍDEO: Diretoria do Remo detalha trocas no elenco, finanças do clube e volta do público ao estádio

A diretoria do Remo concedeu uma longa entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (15). Durante a conversa com a imprensa, foram discutidas três questões principais: planejamento de elenco, finanças e volta do público aos estádios. Participaram da entrevista, além do presidente Fábio Bentes, o diretor de futebol do clube, Yan Oliveira, e o executivo de futebol, Thiago Alves.

A grande novidade da coletiva é que o Remo contratou uma empresa de consultoria, para planejar ações no mercado esportivo a partir do ano que vem. De acordo com Yan Oliveira, o grupo já trabalha na análise de talentos que atuam no Brasil e no exterior.

"Há dois meses estamos em contrato com essa empresa. Eles estão de olho, tanto no mercado brasileiro, quanto no sul-americano. A ideia é de que a gente possa, cada vez mais cedo, construir o time do ano que vem. Buscaremos atletas jovens, com potencial de revenda, além de destaques do futebol do exterior e brasileiro. Apesar disso, posso afirmar que o time não passará por mudanças drásticas", explicou Yan.

Ainda sobre montagem de elenco, mas relacionada à Série B deste ano, Thiago Alves falou que o Remo segue atento ao mercado. A ideia é de que novos nomes sejam anunciados pelo clube até o dia 30 de setembro, quando fecha a janela de inscrições de reforços para o Brasileirão.

"Estamos atento ao mercado. Apesar disso, não queremos atletas que estão em inatividade há algum tempo. Estamos num período do campeonato que não podemos perder tempo. Precisamos de um jogador para entrar e atuar. Recebemos uma enxurrada de ofertas, mas a grande maioria são de atletas que estão parados", disse Thiago.

Outro ponto tratado na entrevista foi a possível volta de público aos estádios paraenses. O presidente Fábio Bentes afirmou que a decisão de retorno dos torcedores às partidas está a cargo da CBF. No entanto, fez duras críticas à Prefeitura de Belém, que liberou apenas 20% da capacidade dos estádios. Segundo Bentes, se torna inviável fazer uma partida nessas condições.

"Temos vários problemas envolvendo isso. Existem sócios e pessoas que pagaram o ingresso do "jogo da luz" e, por isso, estão com entradas garantidas. Além disso, temos gratuidades. Dessa forma, sobrariam para a venda apenas 300 ingressos. Temos pela cidade toda bares e shows lotados, com pessoas sem máscara. Aqui no estádio não. Todos passariam por rígidos protocolos. Queria entender porque eles acham que só no futebol se pega covid-19", reclamou Fábio.

O elenco do Remo se prepara para a partida contra o Avai, pela 25ª rodada da Série B. A partida começa a partir das 21h30, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista coletiva da diretoria do Remo

Possíveis baixas no elenco - Thiago Alves

"Todos os nossos atletas tem um contrato, mas apesar disso estamos atentos ao mercado. É uma situação que ocorrem em todas as divisões. No entanto, até o momento, nenhum clube procurou atletas do Remo".

Finanças - Fábio Bentes

"A gente continua com um déficit no orçamento. Contratamos e não aumentamos receitas, devido a ausência de bilheteria. No entanto, buscamos outras estratégias de arrecadação, como a antecipação de receitas de TV e busca de apoio com parceiros. Apesar disso, temos honrado nossos compromissos com todos os funcionários. Hoje, as nossas fontes de receitas são: cota de televisão, sócio-torcedor, venda de camisas e ações de marketing, além dos patrocinadores da camisa"

Avaliação do trabalho de Felipe Conceição - Yan Oliveira

"A diretoria vem muito satisfeita com o trabalho do Felipe. Foi feito um estudo muito grande sobre as características dele e chegamos a conclusão de que ele seria o nome certo para o Remo. Hoje o clube e o Felipe estão totalmente focados na Série B. Além disso, em time que está ganhando não se mexe. O nosso objetivo é continuar com o trabalho dele".

Copa Verde - Fábio Bentes

"A Copa Verde é importante no nosso planejamento. A gente quer vencer, mas o foco máximo será na Série B. Vamos começar a Copa Verde com jogadores da base. Com os jogadores saindo do departamento médico, teremos um elenco numeroso. Na reta final da competição, usaremos força máxima para buscar o título"