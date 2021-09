Remo anuncia contratação de meia que estava na Série C

O Remo anunciou, no início da noite desta segunda-feira (13) a contratação do meia Neto Moura, de 25 anos. O jogador estava no Mirassol, clube que disputa a Série C do Brasileirão deste ano. O jogador deve chegar a Belém nesta quarta (15) para realizar exames médicos.

No Mirassol, último clube que atuou, Neto Moura participou de 27 jogos neste ano e não marcou nenhum gol. O jogador atua pelo clube paulista desde 2019. Em 2020, o jogador foi emprestado para a Ponte Preta e entrou em campo 30 vezes, marcando um gol e ajudando a Macaca na campanha da Série B.

Antes dessa passagem pelo futebol paulista, Neto Moura já passou por Vila Nova, Sport e América Mineiro. Nesses clubes, a passagem mais goleadora do meia foi em 2019, ainda no início do ano, pelo Vila Nova. No clube goiano, o jogador fez 30 partidas e marcou três gols.

Ao site do Remo, o jogador falou sobre a oportunidade de atuar no futebol do Pará pela primeira vez.

"Estou muito feliz com a oportunidade que o Remo está me proporcionando. A expectativa é a melhor possível em poder vestir a camisa desse grande clube do nosso futebol. É um prazer imenso e darei o meu melhor a cada dia", disse.

A próxima partida do Remo pela Série B será na quinta-feira (16) contra o Avaí, às 21h30, no Baenão, pela 24ª rodada da Segundona. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.