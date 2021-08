Remo vai priorizar o sócio-torcedor quando o público voltar aos estádios, afirma presidente

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sinalizou que logo a torcida vai voltar aos estádios. Na semana passada, a entidade divulgou o protocolo e o objetivo é ter público já nas quartas de final da Copa do Brasil. O questionamento é quem será prioridade para entrar no estádio. Pois, assim como vários clubes do Brasil, o Remo também vai priorizar o sócio torcedor. Foi o que informou o presidente do clube, Fábio Bentes.

“Sem dúvida alguma vai ser prioridade o sócio torcedor. Aqueles que estão pagando o sócio. Inclusive durante o período da pandemia muitos ficaram pagando e vão ter prioridade de acesso. Porque quando voltar público vai ter o limitador, que é os 30%, a média, do que está sendo liberado no Brasil. Mas aqui não tem como precisar porque ainda depende dos órgãos de saúde definirem esse quantitativo de acordo com a situação pandêmica daqui”, comentou o dirigente azulino, ressaltando que poderá ter venda avulsa se tiver quantitativo para tal.

“Independente do limite a prioridade é sócio torcedor. Se sobrar ingresso, aí será comercializado normalmente mas seguindo o protocolo com testados e vacinados.”

Segundo Fabio Bentes, as conversas com as autoridades locais para liberação dos estádios estão ocorrendo. Mas ainda não sabe dizer qual será a rodada da Série B que o Remo voltará a ter público, pois depende de alguns fatores.

“Acredito que ainda nesse campeonato vai ser liberado. A CBF liberou para a Copa do Brasil. E a gente interpreta como um teste e em breve vai ter um congresso técnico para decidir sobre essa liberação para o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Com o ok da CBF basta a autorização das autoridades locais. Nós já temos conversas com a Sesma e Sespa nesse sentido para que possa ser feita essa liberação. Logicamente seguindo todos os critérios como tem ocorrido em outro locais, só poderá entrar testado e vacinados”, explicou o presidente do Remo, pedindo que o torcedor se cuide para ver o time jogar no Baenão.

“Que o torcedor continue com os cuidados, se vacine, tomem todas as precauções para quando voltar o público possa frequentar.”

Enquanto a torcida não volta, o Remo segue em busca da boa colocação na Série B. Nesta terça-feira (17), às 19 horas, o Leão enfrenta o Confiança, no Batistão, em Aracaju (SE). A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.