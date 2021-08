Saiba o que diz o protocolo da CBF para retorno do público aos estádios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalizou e entregou para as federações o protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios nas competições nacionais. O documento foi elaborado em conjunto pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições da entidade.

Entre os vários pontos, o protocolo prevê apenas torcida do clube mandante, cálculo de taxas nas regiões e aval dos clubes.

No documento consta que a adoção está sujeita à aprovação do mesmo nos respectivos Conselhos Técnicos (em reuniões extraordinárias) com os clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Nas outras competições, como a Copa do Brasil, a decisão será da Diretoria de Competições da entidade.

A ideia da CBF é aplicar o plano a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de ida estão marcados para 25 e 26 de agosto.

Outro detalhe é que as partidas terão apenas torcedores dos clubes mandantes. Esse ponto do protocolo é para evitar deslocamentos de torcedores de outras localidades.

Nos jogos mata-mata, se um dos clubes envolvidos não tiver autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. O protocolo ainda informa que, em partidas de ida e volta, será permitida a diferença máxima de 15% das respectivas capacidades, prevalecendo a condição liberada do estádio com menor quantitativo. Isso para locais onde o percentual de torcedor na praça for diferente.

Vacinação ou teste para covid-19

Os torcedores só vão entrar nos estádios se estiverem com a vacinação plena (duas doses ou dose única) ou com teste para covid-19 negativo e feito em 72 horas ou 48 horas antes do duelo.

“Obrigatória a realização do teste RT-PCR para detecção do vírus SARS-CoV-2 em até 3 dias (72h) antes da data da partida. Como alternativa, o teste “Pesquisa de Antígenos” será aceito se realizado em até 2 dias (48h) antes da partida, desde que realizado por laboratório de análises clínicas ou unidades de prestação de serviços de saúde devidamente autorizados pelas autoridades sanitárias. Ou vacinação plena contra a covid-19: Serão elegíveis para a aquisição de ingressos os indivíduos com vacinação plena, sem necessidade de testagem (...). A comprovação da vacinação plena deverá ser providenciada pelo indivíduo através da emissão do certificado de vacina disponível nas plataformas oficiais”, informa o documento.

Além disso, será obrigatório o uso de máscaras, aferição de temperatura, distanciamento social nas cadeiras e nos setores dos estádios.

A CBF ainda informou que vai disponibilizar um serviço virtual para consulta acerca de vacinas e testes dos torcedores para auxiliar os clubes na operação da venda de ingressos, no controle de acesso e no rastreamento epidemiológico. Após a venda do ingresso, os clubes deverão informar à entidade o CPF do cliente e os dados do bilhete, com número e setor do estádio. Também vai ter equipamento de leitura do ingresso por meio digital.

