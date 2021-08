Belém e Ananindeua aplicam 2ª dose da Pfizer nesta sexta

Belém e Ananindeua seguem nesta sexta-feira (13), no calendário vacinal contra a covid-19, com apenas a 2ª dose da Pfizer. Na capital, das 9h às 17h, em 25 pontos, será a vez de imunizar com a dose complementar as pessoas que receberam a 1ª dose da Pfizer nos dias 16, 27 e 28 de maio.

Também devem comparecer aos pontos aqueles que estão com a 2ª dose da Pfizer atrasada ou marcada para até o dia 18 de agosto. Com RG, CPF, e cartão de vacinação de Belém. Confira os locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto.

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica.

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco.

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural.

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha.

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor.

7. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá.

8. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia.

9. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré.

10. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro.

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso.

12. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão.

13. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa.

14. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro.

15. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148.

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá.

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba.

18. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998.

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358.

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. Rua do Una, n° 156.

22. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia.

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287.

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto.

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Ananindeua

Já em Ananindeua, a 2ª dose da Pfizer será para os seguintes públicos: pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades que tomaram a 1ª dose da Pfizer nos dias 20, 21, 22 e 24 maio e grávidas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca.

Das 8h às 13h, em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Assembleia de Deus - Maguari; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) ressalta que, de acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer", explicou.

Marituba, Benevides e Santa Bárbara anunciam vacinação para jovens de 18 anos

Jovens de 18 anos completos e sem comorbidades recebem nesta sexta, em Marituba, a 1ª dose anticovid. Será o primeiro dia em que o município alcança a última idade do grupo adulto na campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Com RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba.

Em três pontos com horários específicos: na Igreja Quadrangular (R. Vinte e Um de Abril, 1118 – Bairro: Centro), das 8h às 12h e das 14h às 17h; na Escola Cora Tereza (Av. Boulevard das Águas – Viver Melhor), também das 8h às 12h e das 14h às 17h; e no Hospital Augusto Chaves (BR-316, Km 12 – Bairro: Centro), das 18h às 6h do dia seguinte.

Na quinta (12), Marituba disponibilizou a 1ª dose para jovens com 19 anos completos sem comorbidades. Inicialmente, a faixa de 19 anos continuaria no cronograma desta sexta. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu abrir a vacinação apenas para quem tem 18 anos.

A vacinação também segue nas unidades de saúde, para pessoas com idade entre 18 a 59 anos que possua alguma comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com criança de até um ano), rodoviários, profissionais da educação e idosos. Por meio de agendamento.

Benevides anunciou que vai realizar o dia D de vacinação, para jovens de 18 a 21 anos que precisam tomar a 1ª dose. Será no sábado (14), das 8h às 16h, no Ginásio Municipal Nagibão, e das 8h às 13h, na UBS Santa Maria, UBS Benfica e CRAS Murinim.

Nesta sexta, Benevides encerra a 1ª dose para jovens de 22 a 25 anos sem comorbidades. Em três pontos: Ginásio Nagibão, UBS Benfica e Cras Murinim. Também tem 2ª dose de Astrazeneca e Coronavac, nos seguintes pontos: UBS Benfica, CMEI Berço da Liberdade e CRAS Murinim. Das 8h às 13h.

Santa Bárbara do Pará começa nesta sexta a aplicação da 1ª dose para jovens de 18 a 24 anos sem comorbidades. Das 8h30 às 13h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Levar CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Santa Izabel do Pará, que vacinou pessoas de 25 anos ou mais sem comorbidades até quinta-feira (12), só deve retomar o calendário de imunização na próxima terça-feira (17), com programação que ainda será divulgada.