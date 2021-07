CBF emite documento e FPF organiza protocolo para a volta das torcidas no Pará

O futebol brasileiro vive um momento de definição da volta dos torcedores aos estádios. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comadada pelo presidente interino Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, emitiu um documento para todas as federações do país, comunicando que a instituição que comanda o futebol nacional intensifica os trabalhos junto aos órgãos de saúde, para que volte o público aos estádios a partir das quartas de finais da Copa do Brasil deste ano.

No Pará a Federação Paraense de Futebol (FPF), já trabalha para desenvolver um plano com protocolos de saúde e segurança para entregar ao Governo do Estado. A informação foi conformada pelo vice-presidente da instituição Maurício Bororó ao OLiberal.

“A comissão de protocolo e saúde da FPF está elaborando o plano de volta do torcedor aos estádios, para levar ao governador Helder Barbalho. Isso está sendo feito junto com as autoridades de saúde do Estado e também municípios”, falou.

Reforço

Maurício Bororó revelou que a comissão que está à frente dos estudos é a mesma que realizou o protocolo para a volta do Parazão na temporada 2020 e que ganhou um reforço importante e que vai embasar ainda mais os estudos que estarão nos planos de retorno do torcedor aos estádios.

“É preciso ter consciência e serenidade neste momento. Estamos montando um protocolo que é feito por várias pessoas competentes, mas que acima de tudo estamos falando de vidas. Solicitamos o presença do reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Marcel do Nascimento Botelho, responsável pelos estudos da covid no Estado, para dar um parecer cientifico e ele nos colocou a disposição tudo que existe de estudo e toda a sua equipe para a montagem deste documento’, frisou.

Não se tem uma data definida para a entrega do protocolo, porém Bororó afirma que a FPF vai fazer o possível para que as normas de segurança sejam totalmente efetivas.

“A esperança é muito grande para que se volte pelo menos 30% da capacidade de cada estádio, mas a avaliação e a decisão é de competência dos órgãos de saúde com a concordância do governo do Estado”, falou.

A intenção da FPF é que o protocolo de saúde e segurança seja válido tanto para os jogos do Remo e do Paysandu nas Séries B e C, quanto nas partidas do Castanhal e do Paragominas, representantes paraenses na Série D do Brasileiro.

Algumas normas já utilizadas em países que liberaram os torcedores em estádios e ginásios são:

Horário maior de abertura dos portões dos estádios para que não tenha aglomeração

Venda de ingressos de forma nominal e antecipada, sem vendas de ingressos no estádio

Apresentação de documento com foto

Apresentação da carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a covid

Apresentação de um teste de PCR negativo de até 48h antes da partida

Uso constante de máscara

Distanciamento dentro do estádio de pelo menos dois metros

Permanência no local previamente definidos