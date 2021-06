Vice do Flamengo defende torcida nos estádios: "Covid é um processo natural"

O vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, causou polêmica nesta quinta-feira ao afirmar que o clube carioca apoia o retorno do público aos estádios. Os torcedores estão vetados das arenas desde março do ano passado por causa da pandemia do coronavírus.

"Covid não se pega somente em estádio de futebol. Eu entendo que a covid é um processo natural e que todos nós vamos ter. A vacina não é uma garantia de que a pessoa não vai contrair o vírus", disse BAP, em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande.

"Então, nós entendemos que no estádio de futebol, você poderia perfeitamente ter um retorno com 30% do público, com afastamento maior do que determina-se para shoppings. Seria absolutamente possível", argumentou o dirigente.

Anteriormente, o Flamengo já havia se posicionado a favor da volta dos torcedores aos estádios. Em maio, o clube, junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), cogitaram mandar um dos jogos das finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense em Brasília, para que houvesse público.

O duelo com o tricolor carioca pelo título estadual rendeu uma multa de R$ 14 mil à administração do Maracanã devido à presença de 148 convidados nas arquibancadas do estádio por "infração sanitária gravíssima", segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.