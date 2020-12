Em publicação no Twitter, Remo lamenta a morte do ex-treinador Carbone

O ex-técnico do Remo, Carbone, faleceu ontem aos 74 anos, vítima de câncer no fígado. O perfil oficial do Leão Azul no Twitter lamentou a morte do ex-comandante.

Com muito pesar, recebemos a notícia do falecimento do ex-treinador José Luiz Carbone vítima de um câncer hepático.



Carbone treinou o Clube do Remo em 1999, onde foi campeão Paraense.



Desejamos muita força a todos os amigos e familiares.



Foto: Arquivo/ Renato Chalu) pic.twitter.com/YBhN7m3KPy — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 28, 2020

Em uma breve mensagem, o Remo relembrou a passagem dele pelo clube, que ficou marcada com o título do Parazão de 1999 e ao final desejou força aos amigos e familiares.

