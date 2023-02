Em partida dos invictos, zagueiro do Remo prega cautela contra o Águia: 'vai ser um jogo difícil'

Clube do Remo e Águia de Marabá fazem um confronto de invictos pelo Campeonato Paraense. De um lado, os azulinos partem rumo à terceira vitória, enquanto o Azulão Marabaense quer engatar a segunda, após o triunfo no "Clássico das Águias", na rodada passada. Para os defensores do Leão Azul, o fator externo será o maior desafio, levando em consideração o histórico espinhoso das partidas disputadas no Zinho Oliveira. O confronto será nesta quarta-feira (14), a partir das 20 horas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ao menos é o que acredita o zagueiro Ícaro, que deve ser confirmado entre os titulares esta noite. O defensor enxerga o Águia como um adversário, que deve dificultar a vida dos remistas. "A expectativa é para um jogo bastante difícil. A gente sabe qual é a dificuldade de jogar aqui em Marabá. O calor, o campo e tudo mais. Espero que façamos um bom jogo e possamos sair daqui com os três pontos para casa", revela.

A delegação azulina está em Marabá desde o início da semana. Nesse período, segundo o atleta, o técnico Marcelo Cabo fez alguns ajustes com base nas partidas do Águia e espera, assim, surpreender o adversário em casa para isolar-se na liderança do grupo A. No momento o Remo é o primeiro do grupo, com seis pontos, e uma vitória deixaria o time em situação bastante confortável.

VEJA MAIS

"Durante esses dois dias aqui, estamos estudando bastante o time deles. O professor Cabo já passou várias características principais da equipe deles. Diante disso, vamos tentar neutralizar o máximo essas jogadas, para quem sabe a gente consiga a vitória", acredita. Desde a estreia no Parazão, o Clube do Remo realizou duas partidas e venceu as duas. Apesar disso, o zagueiro entende que o time ainda tem muito a evoluir no estadual.

"Eu acredito que estamos em evolução de partida em partida. Só de não ter tomado gol é um grande ponto. A gente sempre fala 'time que não toma gol chega'. Esse é o nosso método para seguir cada vez mais longe nas competições", concluiu.

Remo e Águia de Marabá se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no estádio Zinho Oliveira. A matéria terá transmissão Lance a Lance no portal OLiberal.com.