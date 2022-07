Em GP marcado por grave acidente na largada, Carlos Sainz vence e Hamilton fica em terceiro

O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 foi um dos mais movimentados da temporada. Depois de uma largada tumultuada, com direito a grave acidente, a Ferrari do espanhol Carlos Sainz conseguiu driblar as adversidades e chegou na frente, confirmando a primeira vitória na temporada. Sergio Perez e Lewis Hamilton completaram o pódio.

O triunfo do piloto espanhol foi diversas vezes ameaçado. Depois de perder a pole logo no início, o piloto viu Max Verstappen dominar parte da prova, mas graças a entrada do safety car, faltando 13 voltas para o fim, ele conseguiu voltar á briga. Depois de bater em Charles Leclerc, Sergio Perez conseguiu chegar em segundo, enquanto Lewis Hamilton garantiu o segundo pódio seguido.

Apesar das emoções, um susto muito grande tomou conta da prova assim que houve a largada. Guanyu Zhou capotou e por pouco não atingiu a arquibancada. No meio do ocorrido, Verstappen assumiu a ponta, mas sofreu danos no carro depois de fazer o toque em Leclerc na relargada e ficou em sétimo.

SAIBA MAIS



Com a relargada, Sainz foi seguido de perto do Verstappen e ambos travaram uma bela disputa na pista. A corrida começou a ser decidida nos boxes. A Ferrari obrigou Sainz a abrir posição para Leclerc, mas a sorte voltou para o espanhol, com a entrada do safety car faltando 13 voltas para o fim e o erro de estratégia da equipe de Leclerc permitiu a Sainz voltar à ponta.

Na tabela de classificação, Verstappen está com 181 pontos, seguido por Sergio Perez, com 147 e Charles Leclerc, com 138. O vencedor Carlos Sainz está em quarto, com 127. Na classificação de equipes, a RBR segue na frente com 304 pontos, seguido pela Ferrari, com 228.

Na tabela de classificação, Verstappen está com 181 pontos, seguido por Sergio Perez, com 147 e Charles Leclerc, com 138. O vencedor Carlos Sainz está em quarto, com 127. Na classificação de equipes, a RBR segue na frente com 304 pontos, seguido pela Ferrari, com 228.