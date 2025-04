Em busca do topo da tabela, Remo enfrenta o Criciúma na 5ª rodada da Série B

O Clube do Remo volta a campo nesta sexta-feira (25) para enfrentar o Criciúma, em jogo válido pela 5ª rodada da Série B. A partida será disputada no estádio Heriberto Hülse, a partir das 19h. O confronto coloca frente a frente dois times que já se enfrentaram neste ano, ocasião em que o Tigre levou a melhor.

Este segundo encontro ocorre em um momento diferente daquele primeiro. Em março, Remo e Criciúma jogaram pela segunda fase da Copa do Brasil. O resultado, no entanto, foi um balde de água fria no planejamento azulino: a derrota em casa por 2 a 1 resultou na eliminação da equipe da competição e em um prejuízo milionário, devido à cota que o clube deixou de receber. Naquela ocasião, o Remo vivia um período de instabilidade técnica sob o comando de Rodrigo Santana, que acabou sendo demitido pouco tempo depois.

Hoje, porém, o cenário é outro. O Remo ocupa a quarta colocação na Série B, com oito pontos, e segue invicto na competição. A delegação azulina já está no local da partida e conta com um desfalque importante: o lateral-esquerdo Alan Rodríguez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o volante Caio Vinícius, ausente dos dois últimos jogos por conta de um desconforto muscular, viajou com o elenco e está entre os relacionados.

Do outro lado, o Criciúma encara o jogo como decisivo para os seus objetivos na competição. A equipe tem frequentado a parte inferior da tabela e, atualmente, soma quatro pontos, ocupando a 14ª colocação, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Além disso, os donos da casa vivem a expectativa da estreia de Sassá. O ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro foi apresentado nesta semana e já está à disposição do técnico Zé Ricardo.

Uma vitória sobre o Leão Azul será crucial para o Criciúma tentar alavancar sua campanha e se afastar da zona de rebaixamento. Já o Remo foca na busca pela liderança ou, ao menos, em se consolidar no G4. Vale lembrar que os três primeiros colocados também jogam fora de casa nesta rodada: o Athletico-PR enfrenta o Novorizontino, o América-MG encara o Avaí, e o CRB visita o Paysandu, no sábado. Ou seja, caso os adversários tropecem e o Remo vença, as chances de alcançar o topo da tabela são reais.

Ficha Técnica

Data: 25/04/2025

Hora: 19h

Local: Estádio Heriberto Hulse

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán; Léo Alaba, Trindade, Morelli, Juninho e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Gabriel Novaes (Sassá).

Técnico: Zé Ricardo

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus e Sávio; Luan Martins, Caio Vinicius e Jaderson; Janderson, Pedro Rocha e Vizeu.

Técnico: Daniel Paulista