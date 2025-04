Após estreia em casa, volante do Remo projeta vitória fora: 'Vamos buscar esses três pontos'

A boa campanha neste início de Série B tem elevado a confiança de jogadores e torcida. A principal alavanca do momento foi a vitória sobre o Coritiba, na última rodada, que acabou com um jejum histórico entre os rivais. Até ali, o Remo nunca havia vencido o Coxa, dentro ou fora de casa. E a garantia de mais três pontos encoraja o elenco para a próxima missão da Série B: vencer fora de casa.

Em quatro rodadas, o Remo venceu duas partidas e empatou duas. Ainda invicto, o time azulino persegue a primeira vitória longe de casa, contando com o apoio de um elenco cada vez mais entrosado, com peças que vão se encaixando no sistema adotado pelo técnico Daniel Paulista. Um deles é o volante Madison, que fez a sua estreia no time justamente no triunfo sobre o Coxa.

"Fiquei muito feliz pela estreia, graças a Deus. O mais importante foi a vitória. Fico feliz por ter estreado bem e, como eu falei, o importante foi a vitória e os três pontos que deixaram o time na parte de cima da tabela", celebra o defensor, que prefere a discrição ao invés da animação pelo bom momento. "Continuar fazendo o que a gente está fazendo aí é jogando bem todos os jogos. Sabemos que vai ser um jogo difícil fora de casa. Vamos com essa postura", diz ele, sobre a partida contra o Criciúma, nesta sexta.

"Sabemos que estamos num momento bom, mas temos que ter o pé no chão um jogo após o outro. Vamos fazer um bom jogo fora de casa, concentrado, em busca dos três pontos que serão de suma importância para o decorrer da competição". Hoje o Remo é o quarto colocado na Série B, com um ponto a menos que os três líderes da competição, o Athletico-PR, América-MG e o CRB, todos com nove pontos em quatro jogos.