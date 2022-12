Elenco do Remo trabalha na manhã deste sábado, em preparação à próxima temporada; veja mais

O intervalo no calendário para a disputa da Copa do Mundo não significa tempo livre para os atletas que chegam ao Clube do Remo. A rotina de treinos e atividades com bola já começou, mesmo com a ausência do técnico Marcelo Cabo, que tem desembarque previsto em Belém para esta segunda-feira. Até lá, o grupo segue trabalhando sob o comando do preparador físico Thiago Malsert.

Na manhã deste sábado, os azulinos foram até o Centro de Treinamento do Outeiro, onde fizeram um trabalho específico, que teve início com uma movimentação física e depois seguiu para a parte técnica e tática. No decorrer da semana, depois de algumas atividades extra-campo, entre avaliações clínicas e fisiológicas, o entrou em campo para um primeiro treino com bola, realizado no Baenão.

Um dos remanescentes da temporada passada, o meia Anderson Uchôa destaca que o primeiro contato do grupo com o gramado e bola foi positivo. "O trabalho está sendo bom. Esses três primeiros dias fizemos avaliações médicas. Ontem fomos para o campo de manhã e à tarde. Eu vejo que temos um grupo bom, um grupo que vai se dedicar o ano todo para que a gente possa conquistar os títulos e levar o Remo ao patamar mais alto possível", disse.

Com tantos nomes novos, o meia acredita que o grupo possa criar uma consistência tática, a partir da junção de várias características distintas, que no final se completam em uma só. "Pelo que eu percebi, tem alguns atletas aqui que eu já tive a oportunidade de jogar contra e também no mesmo time. Mas, de fato, é uma rapaziada boa, que gosta de escutar, principalmente quem está aqui há mais tempo. Acho que o nosso grupo tem tudo para dar certo. O primeiro treino foi muito bom e só quem tem a ganhar é o Remo".

O atleta é um dos remanescente de 2022 e ganhou rapidamente a simpatia do presidente Fábio Bentes, que pessoalmente fez o convite para a renovação contratual, permitindo ao atleta caminhar para a sua terceira temporada vestindo azul marinho.

"Depois do nosso último jogo na Série C, o presidente perguntou se eu tinha interesse em permanecer por mais um ano no Remo. Eu não pensei duas vezes e falei que sim. É um clube onde eu me identifico muito bem, tenho boa relação com os torcedores e com os funcionários. Eu vou dar o meu melhor mais uma vez para que essa temporada de 2023 seja muito positiva e a gente conquiste os títulos", encerra. O grupo treina novamente na manhã deste domingo, para mais uma atividade com bola, no gramado do Baenão.