Diretoria do Remo sonda treinadores para início da Série B; veja alguns nomes

O Baenão ‘fervilha’ na busca por um treinador, após a queda de Rodrigo Santana. A diretoria do Remo já tentou alguns nomes, mas não conseguiu fechar com ninguém e a concorrência atrapalha as investidas azulinas. Mas o clube possui alguns nomes na mesa e tenta negociações e alguns deles ganham força na Toca do Leão.

Após tentar a contratação de Cláudio Tencati, que deve assinar com o Atlético-GO, o Remo busca nomes “fora da caixinha”, um deles é Rafael Paiva, é Rafael Paiva, ex-Vasco e que foi multicampeão pela base do Palmeiras, além de ter conquistado títulos com o Vasco e São Paulo. Ele está sem clube, desde que deixou o Vasco no ano passado. Ele viria como uma “aposta” da diretoria.

Outra opção na mesa do Remo é Daniel Paulista, de 42 anos, que estava no CRB no ano passado e está livre no mercado. Com passagens pelo Confiança-SE, Sport-PE, Guarani-SP e CRB, Daniel surge como um nome que ganha força e que pode vingar dentro do clube.

Além de Rafael Paiva e Daniel Paulista, o Remo sonda a situação de Rafael Guanaes, que foi demitido do Atlético-GO nesta temporada. Guanaes já comandou o Athletico-PR, Sampaio Corrêa-MA, Tombense-MG, além de Grêmio Novorizontino-SP e Operário-PR.

Vágner Mancini é outro treinador que está na lista azulina. Sem clube desde o ano passado, quando deixou o Goiás-GO, Mancini surge com um perfil mais robusto entre as opções do clube azulino.