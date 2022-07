Deputado? Goleiro Zé Carlos recebe apoio de torcedores do Remo, que brincam com as eleições

A estreia do goleiro Zé Carlos com a camisa do Remo não poderia ter sido melhor. O jogador que estava substituindo o ídolo Vinícius, “fechou o gol” azulino contra o ABC-RN, no último domingo (17) e passou confiança aos torcedores. Nas redes sociais, vários remistas elogiaram a atuação do goleiro, que saiu de campo aplaudido pelo Fenômeno Azul.

Nas redes sociais, vários torcedores deixaram mensagens em uma publicação feita pelo clube com a foto do jogador de 27 anos, que encarou um jogo complicado para o Remo, que estava pressionado pelo torcedor. Alguns remistas brincaram com a chegada das eleições, já que Vinícius é vereador em Belém, e “pedem” para que Zé Carlos seja deputado estadual.

Confira alguns comentários de torcedores azulinos sobre o goleiro Zé Carlos

“Agarrou muito” – Lucas Neves

“Maluco catou tudo. Deputado estadual vem aí” – Rafaela Bittencourt

“Esse ano tem eleições para deputado” – Sérgio Potter

“O Remo tem máquinas de paredões” – Lorena Vitória

“Ele salvou nosso gol ontem” – Vinícius Nascimento

“Jogou muito! Remo sempre teve excelentes goleiros. Apesar da má fase, Vinícius continua sendo meu ídolo” – Karen Daniele

“Estamos bem de goleiro” – Jerson Lassance

“Merece a titularidade” – Vitor Jordy

“A tradição azulina de bons goleiros. Que siga” – Arnaldo Ampuero

“Passou segurança” – Diego Mousinho

“Pegou tudo ontem. Que continue assim e nos ajude a chegar ao objetivo” – Marcos Monteiro

“Parabéns, Zé Carlos. Vinícius deve seguir no banco até para preservar a linda história dele no Remo” – Vikto Lopes