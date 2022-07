Remo: Na reserva, goleiro Vinícius tem o nome gritado e é aplaudido por torcedores no Baenão; vídeo

No banco de reservas, o goleiro Vinícius, que falhou em algumas partidas pelo Clube do Remo, deixou o gramado do Baenão aplaudido pela torcida azulina, após o jogo contra o ABC-RN, pela 15ª rodada da Série C. O

Em vídeo publicado por um perfil administrados por torcedores do Remo, o goleiro Vinícius aparece deixando o gramado e tendo seu nome gritado pela torcida, após a vitória de 2 a 0, diante do ABC.

Além de Vinícius, o seu substituto, Zé Carlos, também recebeu o carinho do torcedor e teve o gritado pelo Fenômeno Azul. Essa foi a primeira partida do goleiro remista, de 27 anos, que teve passagens pelo Águia de Marabá no Parazão deste ano.