De olho no calendário de jogos, Muriqui prega a coletividade no elenco do Remo; veja

Depois de vencer o Vitória - ES e garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o Clube do Remo não perdeu tempo e já está em viagem de volta à Belém, para dar continuidade ao calendário de jogos pelo Parazão. Com pouco tempo para ajustes, os azulinos já têm um compromisso neste domingo, contra a equipe do Cametá, no Baenão.

Além do tempo apertado, os remistas precisam ainda administrar a boa fase, que os coloca na liderança geral do estadual e em ameaça constante. Para tanto, sem muito tempo a perder, o ideal é rever o que já passou e tirar proveito daquilo que pode ou não ser aprimorado.

"Nós tivemos um jogo bem difícil contra a equipe do Vitória-ES. No primeiro tempo demoramos para encaixar o jogo, entender aquilo que eles estavam propondo. Mesmo assim tivemos algumas oportunidades até mais claras que o adversário. O segundo tempo foi de completo domínio nosso, mas não conseguimos traduzir em gols", avalia o atacante Muriqui, autor do gol da vitória.

O jogador não esconde que o grupo tem sido bastante exigido fisicamente e acredita que nesse momento o fundamental é utilizar o plantel, para não desgastar os considerados titulares.

"Se ele (técnico Marcelo Cabo) resolver dar oportunidade para o pessoal que joga menos, também precisam estar preparados, até porque praticamente, se vencermos esse jogo, nós encaminhamos a classificação", observa.

A partir deste domingo é muito importante nas pretensões do clube em garantir um bom lugar na fase seguinte do estadual, mas o atleta admite que o Cametá não será um adversário fácil, bem como o andar de todas as competições que o clube disputa neste semestre.

"Eu não vi os jogos deles, mas o pessoal diz que é uma equipe com boa qualidade. Vai ser um jogo difícil, que vai colocar muita dificuldade pra gente, principalmente por conta de que viemos de um jogo de Copa do Brasil e eles estão descansados", encerra.