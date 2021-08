Cruzeiro terá jogo com torcida na Série B e presidente do Remo afirma: 'Vai dar merda'

A liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que os jogos do Cruzeiro-MG sejam com a presença de torcedores pode gerar problemas judiciais na Série B do Brasileiro 2021. Quem afirma é o presidente do Remo, Fábio Bentes.

A Oliberal.com, Bentes ressaltou que para o retorno do público é necessária a realização de um congresso técnico com todos clubes da competição - independente da aprovação das autoridades sanitárias locais, como é o caso de Belo Horizonte.

Ele cita como respaldo o regulamento da Série B feito pela CBF em conjunto com as agremiações. Nele está claro que os jogos serão em sua totalidade sem a presença de torcedores. Qualquer alteração precisa ser acordada entre as 20 equipes da Segundona.

“Foi feito um congresso técnico e está no regulamento da competição que os jogos serão todos de portões fechados. Para mudar isso só um novo congresso técnico. O STJD pode até liberar público, mas no regulamento dessa competição está proibido, então acho que isso vai dar merda”, ressaltou Fábio Bentes.

No Regulamento da Série B consta, no artigo 28, que os clubes deverão cumprir integralmente a Diretriz Técnica Operacional e o Guia Médico.

“Art. 28 – Os clubes disputantes deverão cumprir integralmente a Diretriz Técnica Operacional e o Guia Médico, itens integrantes deste regulamento, bem como todas as atualizações dos documentos supracitados”

A CBF publicou em seu site oficial ao diretriz técnica para as competições de 2021 e nela consta: “Esta Diretriz Técnica se torna parte integrante do Regulamento Específico de cada competição sob coordenação da CBF em 2021, permanecendo em vigor enquanto houver necessidade”.

A equipe de OLiberal entrou em contato com CBF e com o Cruzeiro, mas até o momento da publicação não obteve retorno.

O Cruzeiro iniciou a venda de ingressos nas redes sociais, para o jogo desta sexta-feira (20), às 21h30, contra o Confiança-SE, pela 20ª rodada da Série B. O Mineirão poderá receber 30% da sua capacidade, em torno de 16 mil torcedores.