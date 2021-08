Critérios, fiscalização e vacina; médico detalha situações da possível volta das torcidas aos estádios do Pará

O governo de São Paulo oficializou a reabertura dos estádios para o recebimento de público a partir do dia 1º de novembro, porém, em Belém, ainda não existe uma data definida. A Federação Paraense de Futebol (FPF) iniciou a elaboração de um protocolo de segurança para entregar aos órgãos de segurança do Estado e municípios, porém o número de casos e a nova cepa são os principais entraves para a finalização.

Nesta semana haverá uma reunião que pode ser definitiva para o andamento do protocolo, porém, o presidente da comissão, o médico José Guataçara Gabriel, afirmou que faltam detalhes cruciais para o fechamento de protocolo, mas que existe um esforço grande para que o torcedor tenha segurança.

“Estamos em estudo ainda, São Paulo já liberou, outros estados querendo liberar, mas temos que acompanhar as estatísticas, temos uma margem de segurança, mas existem estudos em cima disso. O número de casos é importante para darmos uma direção, o que será preciso, como será antes, durante e depois dos jogos, existe a situação da nova cepa também”, disse, Guataçara.

O médico avaliou a situação como estável, mas preocupante, e pediu a colaboração da sociedade para que a pandemia possa diminuir.

“Alguns critérios estamos estudando, venda de bilhetes online, filas, acomodações. Crianças não poderão ir aos jogos, uso de máscaras, distanciamento, além de uma fiscalização rigorosa, as duas doses da vacina será um dos critérios de entrada. Vamos aguardar a situação dos testes de covid, pois o povo brasileiro não gosta de cumprir regras”, falou.

O reitor da Universidade Federal da Amazônia (UFRA), Marcel do Nascimento Botelho, também integra a comissão do protocolo. A CBF liberou eventos testes na Copa do Brasil, visando a volta do torcedor. O Flamengo-RJ já jogou com a presença da torcida nesta temporada em Brasília (DF), pela Libertadores. O Remo já informou que vai priorizar os sócios-torcedores adimplentes, caso seja liberado o público nos estádios.

Veja algumas normas utilizadas em países que liberaram os torcedores em estádios e ginásios são:

Horário maior de abertura dos portões dos estádios para que não tenha aglomeração

Venda de ingressos de forma nominal e antecipada, sem vendas de ingressos no estádio

Apresentação de documento com foto

Apresentação da carteira de vacinação com as duas doses da vacina contra a covid

Apresentação de um teste de PCR negativo de até 48h antes da partida

Uso constante de máscara

Distanciamento dentro do estádio de pelo menos dois metros

Permanência no local previamente definidos