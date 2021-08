Série B: adversário do Remo inicia venda de ingressos e jogará com torcida nesta sexta

O Cruzeiro iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Confiança-SE, marcado para essa sexta-feira (20), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O clube celeste teve o pedido aceito pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, que liberou a presença de torcida. O clube mineiro divulgou vendas de ingressos em seu perfil nas redes sociais.

A prefeitura de Belo Horizonte definiu um plano com uma série de protocolos visando a retomada de torcida aos estádios, com limite de 30% da capacidade. De acordo com STJD, a presença de torcedores nos estádios não depende da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que pretendia liberar as torcidas de forma igualitária, após eventos teste promovidos pela própria instituição em jogos pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Porém, além do Cruzeiro, o Flamengo-RJ e o Atlético-MG já atuaram pela Copa Libertadores com a presença de torcedores.

A CBF entende que dessa forma seria injusto apenas algumas agremiações terem a torcida apoiando, por isso a intenção de só liberar a entrada de público quando todas as localidades estivessem liberadas. Para isso, seria necessário o avanço da vacinação das principais cidades do país, que não ocorre na mesma velocidade.

O Cruzeiro terá direito a receber cerca de 16 mil torcedores em suas partidas disputadas no Estádio Mineirão. Raposa x Confiança jogam nesta sexta (20), às 21h30, pela 20ª rodada da Série B.

E por aqui?

Enquanto isso, no Pará, a Federação Paraense de Futebol e os clubes locais se movimentam para a retomada do público nos estádios. De acordo com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, uma nova decisão pode tomada no início de setembro. Os jogos de futebol no Pará não recebem torcedores desde março de 2020.