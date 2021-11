Corda do Círio, parar de beber e ficar com ex; torcedores do Remo fazem promessas para fugir do rebaixamento

O Remo luta contra o rebaixamento na Série B e isso vem mexendo com os torcedores. O momento azulino refletiu nas redes sociais, onde vários remistas fizeram promessas caso o Leão Azul consiga escapar da Série C.

Entre as promessas citadas por torcedores no Twitter, estão a volta para academia, deixar de beber cerveja por meses e até mesmo ano, o mesmo ocorrendo com refrigerante. O torcedor também prometeu parar de ficar com ex e a famosa corda do Círio não foi esquecida.

Veja as promessas

