Ex-Remo e Vasco relembra classificação do Leão em São Januário e critica elenco remista

O confronto desta sexta-feira (19), entre Vasco x Remo traz boas lembranças ao ex-jogador do Leão Azul. A partida entre a equipes carioca e paraenses pode decidir a vida do Leão Azul na Série B 2021 e o palco do jogo já foi a “casa” de Edil, ex-atacante de Remo e Vasco, que ganhou um contrato com o Gigante da Colina depois de uma boa partida em Belém.

Edil, 57 anos, é paraense e surgiu no futebol na base do Paysandu, mas o ex-jogador também vestiu acamisa do Leão e com ela foi o famoso “Braddock”. Edil relembrou os confrontos diante do Vasco pela Copa do Brasil de 1991.

“O Vasco veio para Belém com todos os titulares para querer eliminar o Remo no Baenão. O estádio estava lotado e o gramado cheio de lama. Com jogadores rodados, o Vasco veio para ‘acabar’ com a gente, mas conseguimos um empate sem gols. No jogo de volta as rádios do Rio de Janeiro deu o Vasco como classificado. Isso mexeu com a gente. Fizemos um jogo de superação e empatamos em 1 a 1 e saímos de São Januário classificados”, disse.

Na temporada de 1991 o Remo conquistou a melhor colocação de uma equipe paraense em toda a história da Copa do Brasil, onde chegou às semifinais, eliminando Rio Branco-AC, Vasco-RJ e Vitória-BA. O Leão foi eliminado pelo Criciúma-SC, do técnico Felipão, que ficou com a taça da competição ao enfrentando o Grêmio na grande final.

Edil (primeiro agachado da direita para esquerda) defendendo as cores do Leão Azul (Arquivo pessoal)

Edil lamentou o momento vivido pelo Remo na Série B, que hoje luta contra o rebaixamento. Para o ex-atacante remista, o Remo “colhe o que plantou durante a temporada” e afirma que muitas coisas precisam mudar para 2022.

“O Remo é muito grande e muitos que estão no elenco não sabem o peso dessa camisa. Vejo uma equipe do Remo limitada, com jogadores que não estão comprometidos com a camisa. Se manter na segunda divisão é uma vitória, ainda mais com pessoas que possuem condições de vestir o manto do Remo, pois falta raça e dignidade. A situação condiz com o que ele plantou em preparação e contratações. Estamos torcendo para que o Remo fique na Série B, quero o Remo grande, brigando lá em cima sempre”, finalizou.

Edil (segundo agachado da direita para esquerda - ao lado de Bebeto) jogou no Vasco em 1991 (Arquivo pessoal)

Edil jogou no Vasco no mesmo ano, ao lado de jogadores como Carlos Germano, Pimentel, Alexandre Torres, Luizinho, Bismarck, Geovani, Sorato e Bebeto, que faziam parte do elenco cruzmaltino.