Remo visita o Vasco em jogo que pode decretar a salvação ou a entrada no Z4 da Série B

Com uma vitória nos últimos dez jogos na Série B do Brasileiro, o Remo vive a penúltima final, na luta pela permanência. Nesta sexta-feira (19), às 19h, o Leão visita o Vasco da Gama, em São Januário. A partida pode tanto decretar a salvação do time azulina, como terminar com a equipe indo para o jogo da competição na zona de rebaixamento.

Desfalques

O Remo já tem duas ausências confirmadas para a partida decisiva pela Segundona. O volante Marcos Júnior não será relacionado por motivos contratuais. O jogador era atleta do Vasco e uma cláusula impede que ele seja escalado contra a ex-equipe. Além dele, o meia Felipe Gedoz também é desfalque e não viajou com a delegação. O clube não confirmou o motivo.

De volta

Um dos poucos destaques do time nesta reta final, o atacante Lucas Tocantins, é opção para o técnico Eduardo Baptista. Sobre o principal aspecto a ser trabalhado nesta reta final, na fase negativa que o Remo enfrenta, Tocantins não parece ter dúvidas do que precisa ser mais trabalhado:

"Trabalhando mais a parte emocional da nossa equipe. Dentro de campo o professor Eduardo tentou ajustar o nosso time. Mas como a gente já vem de várias partidas, não tem muito o que fazer. Nesse momento que a gente está vivendo, é o emocional que conta mais. É a gente priorizar essa parte para que possa estar na partida com a mente boa", disse Tocantins.

Absolvido

O atacante Victor Andrade, do Remo, foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no jogo contra o Avaí-SC, em Belém, pela 24ª rodada da Série B. O jogador azulino recebeu cartão vermelho quando estava fora do jogo e criticou o auxiliar da partida, chamou palavrão e deu um soco no banco de reservas. Com isso, Victor também está liberado.

No tapetão

Uma decisão do STJD afetou a luta contra o rebaixamento. O órgão aceitou o recurso do Brusque e devolveu os pontos perdidos no caso de racismo contra o ex-Paysandu Celsinho, hoje no Londrina. O resultado também torna complicada a situação do Remo no campeonato.

Com a devolução dos pontos ao Brusque, a equipe quadricolor abriu vantagem na briga contra o rebaixamento. A distância entre Leão e Bruscão é de três pontos. O Leão Azul continua na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 41 pontos (mesma pontuação do Londrina, primeiro time no Z4).

A partida entre Vasco e Remo, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Vasco x Remo

37ª rodada da Série B

Data: quinta-feira (19)

Local: São Januário

Horário: às 19h

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Daniel Victor Costa Silva (RJ)

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Prováveis escalações:

Vasco: Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Léo Jabá (Morato) e Germán Cano (Daniel Amorim).

Técnico: Fábio Cortez (interino)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Erick Flores (Arthur); Matheus Oliveira, Victor Andrade e Neto Pêssoa.

Técnico: Eduardo Baptista