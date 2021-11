Vaza vídeo de Helder Barbalho projetando festa em caso de permanência do Remo na Série B

O Remo briga contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro e conta com um apoio do governador do Pará, Helder Barbalho. Durante um discurso, Helder, que é torcedor do Leão, projetou uma comemoração azulina, em caso de permanência na Série B. Além disso, brincou ao pedir que não haja 'secação' da torcida do rival Paysandu:

A reportagem tenta contato com a assessoria do Governador para confirmar se o vídeo é atual.