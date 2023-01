Copinha 2023: Remo estreia contra o Fortaleza na busca pela primeira classificação em 13 anos

Vai começar a Copinha para o Simba! Nesta quarta-feira (4), a partir das 15h15, no Estádio Rua Javari, a bola rola para Remo e Fortaleza, pela primeira rodada do grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além dos dois Leões – o paraense e o cearense –, a chave também tem o Juventus-SP (anfitrião) e São Caetano-SP.

O Leão está desde o início da semana em solo paulista. Quem falou sobre a preparação para a estreia foi o técnico time, Eivaldo Júnior. Sem tanto tempo para treinar, o comandante contou sobre como a equipe tem se organizado para o duelo:

"Fizemos uma viagem muito boa, mesmo de ônibus, confortável. Sempre interagindo com nossos atletas, o que foi importante. A recepção no hotel foi boa. Fizemos o primeiro treino ontem (2), na academia. Hoje (3) fizemos apenas bola parada e é continuar com essa plataforma, aquilo que imaginamos para o jogo. Vamos tentar fazer uma boa estreia, se Deus quiser com a nossa primeira vitória", disse Eivaldo.

A Copa São Paulo é um dos torneios de base mais conhecidos do mundo. Celeiro de craques, a competição representa uma oportunidade para vários jovens ganharem visibilidade. Eivaldo comentou sobre a importância da Copinha e apontou a necessidade do time controlar o nervosismo para garantir uma estreia positiva:

"A Copinha é uma competição internacional. O mundo todo está olhando para esta competição. 10 minutos, cinco minutos pode mudar a vida de um atleta. Pensando neste contexto, a gente sempre pensa no compromisso e na responsabilidade deste grupo, que está há três anos juntos. Sabemos da ansiedade, mas quando a bola rolar, que a gente possa controlar a situação", pontuou.

Há 13 anos

Nesta edição da Copinha, o Remo busca voltar a conseguir passar de fase. Desde o torneio de 2010, o Simba não sabe o que é avançar da fase de grupos. Na ocasião, os azulinos ficaram em primeiro em um grupo curioso, que tinha Atlético-PR (hoje Athletico-PR), Paulínia-SP (anfitrião) e um clube da Arábia Saudita: o Al-Hilal.

No mata-mata, o Remo acabou sendo eliminado já segunda fase, pelo Desportivo Brasil-SP. Após o empate sem gols no tempo normal, a equipe paraense levou a pior na disputa de pênaltis: 2 a 4 para os rivais.

Copinha 2023

A Copa São Paulo reúne 128 equipes, divididas em 32 grupos com quatro times cada. Avançam os dois melhores para o mata-mata. O torneio é reconhecido como o principal envolvendo as categorias de base do futebol brasileiro. Todas as partidas do Leão Azul paraense terão transmissões via FPFTV e YouTube.

Ficha técnica

Fortaleza x Remo

Copa São Paulo de Futebol Júnior – 1ª rodada

Data: 4 de janeiro de 2023 – quarta-feira

Local: Estádio Rua Javari, em São Paulo

Horário: 15h15

Árbitro: Tarciano Jose de Lima

Árbitro Assistente 1: Claudio Rafael Ribeiro

Árbitro Assistente 2: Diogo Cruz Freire

Quarto árbitro: Alester Clauli da Costa Tambelli

VAR: Renan Santos Ferreira

Proável escalação do Fortaleza: Bruno Guimarães; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick Nunes e Matheus Oliveira; João Henrique, Ryan Guilherme e Amorim; Riquelmo, Carlos Daniel e Paulo Roberto. Técnico: Leandro Zago.

Provável escalação do Remo: Ruan; Rodrigo, Jonilson, Davi e Ely; Jomab, Henrique, Kakaroto e Felipinho; Pedro Victor e Kanu. Técnico: Eivaldo Júnior.