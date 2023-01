Após ser acusado de golpe, Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu, é anunciado em clube da Paraíba

O meio-campista Eduardo Ramos, de 37 anos, está de clube novo. O ex-jogador do Remo e do Paysandu foi anunciado pelo Serra Branca-PB, para a disputa do Campeonato Paraibano. O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), nas redes sociais do clube.

O Carcará assinou com o meia e o pensamento do presidente do Serra Branca é que o time brigue na parte de cima da tabela. Em entrevista ao site GE da Paraíba, Alexandre Pereira estuda a contratação de outros atletas.

“A princípio, fechamos o elenco com a chegada do Eduardo Ramos. Mas se aparecer uma boa oportunidade no mercado, podemos estudar mais alguém para reforçar o nosso time. O objetivo do Serra Branca é fazer uma grande campanha e brigar na parte de cima da tabela”, falou Alexandre Pereira.

A estreia do Serra Branca no Campeonato Paraibano será no próximo domingo (8), às 16h, contra o Botafogo-PB.

Conhecido no Pará

Eduardo Ramos teve várias passagens pelo futebol paraense, a maioria delas pelo Remo, clube que teve a maior identificação e por onde conquistou dois acessos, um para a Série C, em 2015, e outro para a Série B, na temporada 2020. Eduardo também defendeu os rivais do Remo, o Paysandu e a também a Tuna Luso Brasileira.

Além dos três principais clubes da capital paraense, Eduardo Ramos jogou pelo Grêmio-RS, Corinthians-SP, Goiás-GO, São Caetano-SP, Náutico-PE, Sport-PE, Vitória-BA, Joinville-SC, Santo André-SP, URT-MG, Ituano-SP e Amazonas-AM, clube por onde disputou apenas três partidas pelo campeonato estadual.

Eduardo Ramos teve várias passagens pelo Leão Azul (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Acusação de golpe

Recentemente o jogador se envolveu em polêmica. Ele foi acusado por uma modelo, de aplicar golpe de passagens aéreas. A venezuelana Waleska Hernandez, é moradora de Brasília (DF) e alega ter levado um golpe do jogador de R$ 4.500 mil. A modelo registrou um boletim de ocorrência contra o jogador. Ao O Liberal, Eduardo Ramos negou que tenha aplicado um golpe na modelo e informou que indicou um amigo que poderia arrumar passagens mais baratas.