Com três novidades, Remo está escalado para duelo contra a Ferroviária-SP em Mirassol; confira

O Clube do Remo está escalado para o confronto desta segunda-feira (15) contra a Ferroviária-SP, válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Rodrigo Santana promoveu três mudanças no time titular em relação ao último jogo disputado contra o Caxias-RS, na última rodada.

Léo Lang e Hélder Santos assumem as vagas de Marcelo Rangel e Raimar, ambos suspensos para a partida de hoje. Paulinho Curuá retorna ao meio-campo titular e Kelvin é sacado do ataque. O goleiro Léo Lang assumiu o gol no segundo tempo contra o Caxias e fará a estreia como titular no gol do Remo contra a Ferroviária-SP, em Mirassol.

Veja abaixo a escalação completa do Leão Azul:

Remo e Ferroviária se enfrentam logo mais, às 20h, no estádio Maião, em Mirassol. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.