Com setorização e preços diferentes, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Coritiba

O Remo divulgou nesta terça-feira o serviço de jogo para a partida contra o Coritiba-PR, marcada para o dia 4 de outubro, às 20h, no Baenão. O preço do ingresso agora é setorizado, com R$140 para arquibancada que fica para a Avenida Rômulo Maiorana e R$120 para a arquibancada da Avenida Almirante Barroso.

Os bilhetes para sócios-torcedores com entrada garantida iniciou nesta terça-feira (28) e vai até sexta-feira (1), das 9h às 19h, na Central do Nação Azul, que fica na Sede Social do Leão, na Avenida Nazaré, em Belém.

Veja mais

Já para os sócios-torcedores que possuem 50% de desconto nas entradas, os ingressos serão vendidos nas lojas do Remo, também com início nesta terça-feira (28) até sexta (1).

Jogo da Luz

Quem ainda não trocou o voucher do “Jogo da Luz”, poderá efetuar a troca a partir desta terça (28) até sexta (1), na Secretaria do clube, que fica na Sede social, no horário das 9h às 19h. O torcedor que adquiriu o voucher do Jogo da Luz e que não tenha tomado a segunda dose poderá repassar o ingresso para outro CPF, que já esteja com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Ingressos Remo x Coritiba Divulgação / Remo Divulgação / Remo Divulgação / Remo Divulgação / Remo Divulgação / Remo

Venda para o público geral

A partir desta terça-feira (28) também iniciaram nesta terça-feira (28) em todas as lojas do Remo, no valor de R$120 e R$140.

Meias e gratuidades

A retirada para meia-entrada e também as gratuidades serão realizadas no Ginásio Serra Freira, no sábado (2), das 9h às 14h.

Veja mais

Importante

Para comprar o ingresso é necessário apresentar um documento oficial com foto e cartão de vacinação ou o conecte SUS para comprovar que está com a as duas doses da vacina contra a covid-19, seja ela Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou uma dose da Jansen.

Para entrar ao estádio é necessário apresentar o documento oficial com foto e o cartão de vacinação com duas doses

Uso obrigatório de máscaras

Seguir as regras de distanciamento na arquibancada e dependência do estádio

Proibido o acesso de mulheres grávidas e crianças ao estádio

Proibido compartilhar objetos de uso pessoal, como celular, máscaras e copos

Proibido o contato físico durante o jogo, como beijos, abraços, aperto de mão

Abertura dos portões 4 horas antes do início da partida e fechamento 1h antes do início