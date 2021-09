FPF avalia como 'positiva' presença de torcedores no Baenão, mas faz recomendações ao Remo

A Federação Paraense de Futebol (FPF) avaliou como positivamente a partida entre Remo e Naútico, pela 26ª rodada da Série B, no Baenão. O jogo foi o primeiro a receber público no Pará depois de mais de 500 dias. Segundo a FPF, o evento cumpriu com os protocolos de segurança sanitária, estipulados pela Federação e as autoridades locais.

Entre os pontos positivos citados pela FPF em um relatório divulgado nesta segunda-feira (27) está o uso de máscara por parte dos torcedores e o respeito ao limite da capacidade do estádio Baenão. Apenas 30% dos assentos do local poderiam ser ocupados, de acordo com a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado.

No entanto, a FPF fez observações sobre pequenas aglomerações durante o evento. A primeira, ainda antes da partida, na área externa do estádio, na esquina com a avenida Rômulo Maiorana. A segunda no momento do gol do atacante Jefferson, quando torcedores se reuniram no alambrado do estádio.

Por conta disso, o relatório recomenda que o Remo, nas próximas partida, estabeleça um contato com a Polícia Militar, para melhor controle dos torcedores antes do jogo. Além disso, recomendou-se que o clube oriente os jogadores a não se aproximarem do alambrado, para evitar possíveis aglomerações.

O próximo jogo do Remo na Série B, em casa, será na segunda-feira (4), contra o Coritiba, às 20h. Assim como na partida contra o Náutico, o jogo deve receber torcedores, com 30% da capacidade do estádio liberada.