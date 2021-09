Minutos antes do fechamento dos portões, torcedores do Remo se aglomeram para entrar no Baenão

Faltando pouco menos de 10 minutos para o fechamento dos portões no estádio Baenão, centenas de torcedores se aglomeraram na esquina da avenida Rômulo Maiorana, com a travessa Antônio Baena. O público corre contra o tempo para ultrapassar as barreiras sanitárias e entrar no estádio.

Os torcedores estavam na Rômulo Maiorana em uma espécie de "praça de alimentação" organizada pela logística da Polícia Militar. No perímetro da avenida entre as travessas Antônio Baena e Curuzu, a PM reuniu os vendedores ambulantes, que vendem comidas e bebidas.

Apesar da partida começar às 19h, os portões são fechados uma hora antes, às 18h, para a entrada de torcedores. Remo e Náutico é válido pela 26ª rodada da Série B e terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com