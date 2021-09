Torcedora do Remo fala sobre repercussão de vídeo emocionada sem o pai: 'Sempre com ele'

Na última sexta-feira (24) os torcedores do Remo puderam voltar ao estádio do Baenão após um ano e seis meses longe das arquibancadas. Entre os 1.699 azulinos que estavam presentes segundo o borderô divulgado pela CBF, uma história viralizou nas redes sociais durante o final de semana. A imagem da torcedora Natasha Sabino, 31 anos.

A equipe de O Liberal mostrou a azulina emocionada na 'Arquibanda da 25'. Ela estava retornando ao Baenão sem seu companheiro de 'bancada', o pai, que faleceu em abril passado, aos 61 anos, por complicações decorrentes da covid-19.

“Venho recebendo muitas mensagens de apoio em algumas redes sociais. Fiquei bem feliz, pois ver meu pai sendo lembrado é o que eu quero sempre e ele ficaria muito feliz com toda a repercussão”, comentou Natasha em contato com a reportagem nesta segunda-feira (27).

'Seu Sabino' a levava aos jogos do Remo no Baenão e no Mangueirão, em Belém, sempre que possível. Natasha descreve seu pai como um verdadeiro apaixonado pelo Leão.Ele possuía uma coleção de camisas do clube, o que considerava um verdadeiro tesouro.

Última foto de Natasha com o pai, seu irmão e o filho no Baenão (Arquivo Pessoal)

“Vou para o estádio desde os meus quatro anos de idade e sempre com ele. Acompanhávamos todos os jogos juntos. Eu morei muito tempo fora e voltei ano passado para Belém, desde então o momento que mais esperávamos era de voltar aos jogos para que pudéssemos reviver esses momento juntos. Voltar sem ele, apesar de doer, era uma obrigação”, contou.

Na internet, vários outros torcedores passaram a falar sobre histórias similares, revelando também a saudade de não poderem contar com parentes vítimas da covid-19. Confira:

Lembrem-se, muitos não terão o privilégio mais de ver o Leão Azul de perto.

Muitos vão ao Baenão pra representar aqueles se foram, muitos vão ao Baenão daqui pra frente pra agradecer alguém que não está aqui, mas que um dia apresentou o Remo ao seu coração.

viva o seu Remismo pic.twitter.com/ImchgnCmTq — Chaves Remista (@chavesremista) September 26, 2021

A minha única reação por mais de 30 minutos quando entrei no Baenão na sexta foi chorar, não perdi ninguém da minha família (GRAÇAS A DEUS) durante a pandemia, mas o meu sentimento era de gratidão por estar vivendo aquele momento, que por muitas vezes parecia tão distante. https://t.co/cbCIvEUKou — Falso Nobre (@_Azulinoo) September 26, 2021

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)