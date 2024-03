Com seis mudanças no time, Remo está escalado para enfrentar o Bragantino no Parazão

O Remo está escalado para enfrentar o Bragantino, neste domingo (3), às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O Leão Azul será comandado pelo auxiliar Mariozinho, já que o clube está sem técnico, após a demissão de Ricardo Catalá. O clube azulino terá seis mudanças em relação ao último jogo, diante do São Francisco.

VEJA MAIS

O Leão terá o lateral Vidal no posto de Thalys, Bruno Bispo no lugar de Ligger, além de Raimar que entra no lugar de Nathan. Mariozinho também mudou a equipe no meio de campo, com a entrada de Paulinho Curuá no posto de Henrique, além de Pavani qu ganhou a posição de Camilo. Na frente o atacante Kelvin ganhou a vaga de Felipinho.

Bragantino x Remo duelam no Estádio Diogão, pela última rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.