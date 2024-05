Cristiano Ronaldo marca duas vezes na vitória do Al-Nassr e quebra recorde histórico no futebol

Prestes a completar 40 anos, Cristiano Ronaldo continua insistindo em quebrar recordes no futebol. Ao marcar dois gols na vitória do Al-Nassr contra o Al-Ittihad, por 4 a 2, o português entrou para a história da liga saudita ao atingir 35 gols na competição, estabelecendo o novo recorde de gols em uma única temporada da Saudi League Pro.

O recorde anterior pertencia a Hamdallah, que na temporada 18/19 marcou 34 gols. O marroquino, conhecido no futebol asiático, atualmente joga pelo Al-Ittihad, mas não esteve em campo para ver CR7 quebrar seu recorde. Além dos gols, o português fez onze assistências no torneio.

Os números confirmam: a temporada 23/24 de Cristiano Ronaldo é marcante. Além das estatísticas impressionantes, após o jogo, o atacante se tornou o primeiro atleta a ser artilheiro em quatro grandes ligas diferentes: La Liga, Premier League, Serie A e Saudi Pro League.

Apesar do placar elástico, o Al-Nassr controlou a partida, vencendo por 4 a 0 até os minutos finais, quando sofreu dois gols, um deles marcado pelo volante brasileiro Fabinho. Cristiano marcou os dois primeiros gols da partida e garantiu os três pontos finais do Al-Nassr nesta edição da Saudi League Pro.

No total, Cristiano disputou 50 partidas, marcou 50 gols e fez 13 assistências. Esta é a sua melhor média de participações em gols desde a temporada 2017/2018, pelo Real Madrid. No próximo dia 31, o Al-Nassr jogará sua última chance de título em 23/24: a equipe enfrenta o Al-Hilal na final da Copa do Rei Saudita.