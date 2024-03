Torcedor declarado do Remo, meia fala do momento difícil, cita pressão e cobrança da torcida

O Remo não iniciou a temporada no futebol da maneira que o torcedor esperava. O Leão foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e não vem desempenhando um bom futebol no Parazão. Um dos destaques do time e que possui um papel de liderança no elenco, o meia ofensivo Marco Antônio conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o momento do clube e da pressão em jogar no Remo, seu time de coração.

Natural de Belém, Marco Antônio é torcedor declarado do Leão Azul. Revelado nas categorias de base da Desportiva de Marituba, o jogador acertou com o Remo por empréstimo junto ao Bahia-BA. Marco Antônio avaliou o momento do time e das cobranças em cima do elenco.

“Sempre sou o primeiro a me cobrar dentro de campo. Nós temos que nos doarmos ao máximo dentro de campo, temos que deixar tudo lá. Enquanto a torcida não perceber isso, ela vem e cobra. Costumo dizer que não é a gente só vencer os nossos jogos e sim a forma que a nós vencemos. Então temos que entender que pra se jogar no Remo, temos que se doar ao máximo”, disse.

Marco Antônio sabe que é difícil atuar dessa forma, com o clima pesado, mas afirma que só existe um jeito de fazer com que o ambiente mude, que é vencendo e jogando bem.

“Sabemos da pressão que carregamos quando vestimos essa camisa, creio que o time já viu o que é jogar no Remo. É preciso vencer sempre, pois a pressão é grande, e temos que saber lidar com essa cobrança. O torcedor quer da gente o nosso máximo, e temos deixado a desejar nesse início de temporada, mais estamos trabalhando muito pra chegar nas finais muito melhor que o começo”, falou.

O meio-campista azulino afirmou que o começo de temporada do Remo não é o esperado, mas pediu um pouco mais de paciência, que a equipe está amadurecendo para chegar à reta final das competições em um patamar que agrade o torcedor.

“Não é porque começamos mal que vamos terminal assim. O trabalho diário da nossa equipe vai fazer com que a gente amadureça e cresça nesse período, todos nós estamos trabalhando muito pra atingir os objetivos do clube e, no final, irá tudo dará certo, isso a gente tem certeza, pois o grupo é muito bom”, avaliou.

O jogador recebe a pressão do torcedor nos jogos, nas ruas, mas também dento de casa, já parte da família também torce para o Leão. O atleta disse estar feliz em jogar no Remo e garante que não irá faltar vontade em busca dos objetivos do clube.

“Está sendo muito bom defender o time que sempre sonhei um dia jogar. Espero dar muitas alegrias ao nosso torcedor e pra minha família, podem esperar de mim, muita vontade de querer ganhar títulos no clube e creio eu que vai da tudo certo”, comentou.

Nessa temporada Marco Antônio jogou todas as oito partidas disputadas pelo clube e balançou as redes duas vezes.