Zagueiro do Remo diz que saída de Catalá não pode interferir na temporada: 'Temos que trabalhar'

Os últimos dias não têm sido fáceis para os azulinos. Depois de amargar um empate contra o São Francisco, o elenco passou pela ruptura do trabalho chefiado pelo técnico Ricardo Catalá, caindo agora nas mãos do interino, Agnaldo de Jesus. Neste domingo, o time faz o último jogo da primeira fase do Parazão, precisando da vitória para aliviar a pressão dentro e fora de campo.

"É sempre ruim quando se interrompe um trabalho de um profissional. Claro que a gente sente, mas temos que seguir fazendo o nosso trabalho, mantendo a performance no mais alto nível possível. Assim a gente consegue fazer bons jogos, subir na tabela e chegar aos nossos objetivos", disse o zagueiro Ícaro, que também não tem resposta para a instabilidade no clube, mesmo possuindo uma das folhas salariais mais elevadas do Parazão, encontrando parâmetros semelhantes apenas no maior rival.

"É uma pergunta que ainda procuramos resposta. A gente tem que trabalhar para conseguir suprir as dificuldades dos jogos. Claro que foi interrompida a Copa do Brasil, mas restam três competições: o Parazão, a Copa Verde e a Série C. Vamos passo a passo para que a gente consiga chegar onde queremos", entende o defensor, que disse já ter vivido situação semelhante na carreira.

"No Londrina, em 2017, a gente também caiu na primeira fase da Copa do Brasil e quase conseguimos o acesso. Terminamos em quinto ou sexto, faltando dois pontos para chegar na Série A. Foi um ano bom, coletivamente. Isso é mais ou menos parecido com o que vivemos aqui e ainda podemos alcançar". Para o duelo decisivo contra o Bragantino, Ícaro espera estar em campo e ajudar no processo de "limpeza" da imagem que o torcedor azulino tem no momento.

"Estou apto para o jogo. A pé com o professor Agnaldo. Se ele me escalar eu estarei pronto. Contra o Bragantino vai ser um jogo duro, principalmente pelo campo, mas temos que nos adaptar para vencer e classificar da melhor forma", encerra.