Remo: Marco Antônio fala sobre saída de Catalá e situação de Vinícius

O Remo teve um início de temporada complicado. Sob o comando de Ricardo Catalá, o time azulino não convenceu em campo, além de ter sido eliminado precocemente da Copa do Brasil. Isso tudo implicou na demissão do técnico. Mesmo com a saída do comandante, em entrevista ao Núcleo de Esportes de Oliberal, o meia Marcos Antônio falou sobre a passagem de Catalá e revelou um carinho especial pelo ex-treinador.

"Nós jogadores somos os principais responsáveis por tudo isso. A filosofia do Catalá era sempre ganhar os jogos e infelizmente isso não vinha acontecendo, e o futebol é resultado. O Catalá é um ótimo profissional, uma pessoa do bem e que queria muito ajudar o clube", declarou o jogador.

O Remo ainda não tem um substituto definido para Ricardo Catalá. Até o momento, o nome mais forte para assumir o comando do Leão Azul é do paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de Oliberal, o clube azulino teria aceitado a contraposta do treinador, mas, as negociais seguem emboladas.

Além de falar sobre a passagem de Catalá, Marcos Antônio também comentou sobre a saída do ídolo azulino Vinícius. O goleiro deixou o time, onde estava desde 2017. A não renovação do arqueiro não foi bem vista por torcedores azulinos, especialmente pela forma com foi feita publicamente.

Durante entrevista coletiva, o executivo de futebol Sérgio Papellin afirmou que a antecipação da saída de Vinícius ocorreu após um "mal-estar". Marcos Antônio destacou que a decisão sobre a permanência de um jogador fica com a diretoria.

"Vinicius tem uma história linda no clube, é um ídolo. Desejamos todo sucesso para ele na nova trajetória dele. É um grande profissional. A decisão de ficar ou não, parte da diretoria", apontou o meia.

Neste domingo (3), o Remo encara o Bragantino, às 15h30, no Diogão, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O time azulino já está classificado para as quartas de final, mas briga pela vice-liderança da tabela.